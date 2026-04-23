22日（水）、公益社団法人SVリーグ（SVL）は、26日（日）～30日（木）に開催されるAVC女子チャンピオンズリーグ（ACL）2026に、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）を代表してNECレッドロケッツ川崎が出場することを発表した。 アジア各国のチャンピオン8クラブによるトーナメント戦で行われ、上位2チームに世界クラブ選手権への出場権が与えられるACL。2026年大会は当初韓国で開