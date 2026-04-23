22日（水）、アルゼンチンバレーボール連盟（FEVA）は、男子アルゼンチン代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。 FIVB世界ランキング8位のアルゼンチンはオラシオ・ディレオ新監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLを13位、世界選手権大会（世界バレー）を9位という結果で終えている。 今回招集され