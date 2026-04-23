【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円高ドル安の1ドル＝159円43〜53銭を付けた。前日22日のニューヨークの円相場は午後5時時点で前日比10銭円安ドル高の1ドル＝159円45〜55銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1700〜10ドル、186円66〜76銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から「有事のドル買い」が優勢だった。