【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ政府は、独連邦軍の今後の指針となる軍事戦略文書を初めて策定し、２２日に一部を公開した。ロシアによるウクライナ侵略やトランプ米政権の欧州離れなど、欧州を取り巻く安全保障環境が急速に変化する中、欧州の大国として責任を果たす姿勢を強調し、抑止力として「欧州最強の通常軍」を目指すと明記した。文書では、ウクライナ侵略を続けるロシアを「ドイツや欧州大西洋地域の平和と安全に対する