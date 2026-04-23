女子プロレスのスターダムは23日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTERinKORAKUEN2026Apr.2」を行った。ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥はワンダー・オブ・スターダム王者の小波と組んで、上谷に挑戦する玖麗さやかと小波に挑戦する羽南組と対戦した。26日の横浜アリーナ大会最後の前哨戦。場外戦後、5分すぎ、沙弥様が玖麗にボディープレス。エルボーを打ちまくる。玖麗もやり返す。玖麗がミサイルキック、沙弥