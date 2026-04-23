「日本ハム２−３楽天」（２３日、エスコンフィールド）楽天が競り勝って、連敗を３で止めた。１−１で迎えた六回１死二塁から、黒川がバットを折りながらも右前に運び、勝ち越し点を呼び込んだ。黒川は第１打席の左前打、第２打席の遊撃内野安打を含めて３安打と気を吐いた。試合後のヒーローインタビューでは「気持ちで打とう、という気持ちでした。気持ちで持っていきました」と、詰まりながらも執念で右前に運んだ決勝打