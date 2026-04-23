ボートレース若松の「オールレディースサッポロビールカップ」は２３日、２日目を開催した。渡辺真奈美（３５＝東京）は２Ｒで３コース発進からコンマ１４の好Ｓで１Ｍまくって１着をゲット。後半１１Ｒは２コースから６着に終わり「伸びはいい。回った後の出口も良かった。でも乗りづらい。滑り散らかしていた。前半は流れてターンが失敗になるのが嫌で強引に外に行った」。まだ乗り心地に調整の余地を残している。１月に