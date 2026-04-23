ボートレース桐生の「第２９回東京スポーツ杯」は２３日、開催３日目で準優勝戦が行われた。常住蓮（２５＝佐賀）は、予選最終日５Ｒで３着。得点率７・８０をマークし、５位で予選突破を果たした。タッグを組む６０号機は２連率３５％の中堅機。序盤から行き足系統を中心に高いレベルの機力を発揮していたが「ちょっと回転がズレていて、乗り心地を含めて全体に影響がありました。ターンでも進んでいない感じでしたね」と不