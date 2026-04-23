Kis-My-Ft2のデビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture』のプレス向け内覧会・囲み取材が23日に行われ、メンバーがそろって出席。衣装監修を務めている玉森裕太さん（36）が意識していることを明かしました。Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降玉森さんが監修しており、“Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため”王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装