結婚を考えたとき、相手との金銭感覚の違いを見極めたくなるのは男女問わずなのかもしれない。特に現在のように物価が高騰して、誰もが生活に余裕がないと感じているときには、よけいに危機管理をしなければという本能が目覚めてしまうのだろう。【マンガ】不倫や浮気ではない？「既婚者マッチングアプリ」に沼る夫の言い分と、妻が「決断したこと」浪費家だと決めつけられて婚活をしている35歳のナオコさん。1年ほど前からマッチ