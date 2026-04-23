2025年3月24日から、全国でマイナンバーカードのICチップに運転免許証の情報を記録できる「マイナ免許証」の制度が始まりました。これにより、今まで財布に「マイナンバーカード」と「運転免許証」の2枚を入れていた人も、マイナンバーカード1枚だけに集約できるようになります。マイナンバーカードと運転免許証を一体化した場合、これまで使っていた運転免許証はどうなるのでしょうか。【画像】驚きの割合！ 最新マイナ保険証利用