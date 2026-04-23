俳優でモデルのゆうたろうさんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』で演じる「天使の悪魔」のキャラクタービジュアルを公開し、反響を呼んでいます。【写真】イケメン俳優・ゆうたろうが「天使の悪魔」に！「天使の悪魔そのもの」ゆうたろうさんは「『#チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇天使の悪魔役で出演させていただきます！」と発表し、2枚の画像を投稿。1枚目は同舞台