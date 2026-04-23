11人組グローバルボーイズグループ・INIの最新シングルが、『オリコンデイリーシングルランキング』で1位に輝きました。 1位を獲得したのは、最新シングル『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』で、発売初日（店着日）に53.9万枚を売り上げ、ハーフミリオン超えを記録。『デイリーシングルランキング』で1位を獲得しました。オリコン調べ（2026/4/21付）