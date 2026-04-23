上野厚生労働大臣が労働基準監督署を視察し、中小企業が抱える「働き方改革」の課題について専門家らと意見を交わしました。上野厚労大臣は23日、中小企業が抱える課題をサポートする「働き方改革推進支援センター」の専門家と意見交換しました。その中で、実際に支援を受けたという男性（仏壇の会社の担当者）は「就労規則の刷新までお世話になり、運用を変えることが出来た」と話しました。また、上野大臣は、労基署が行う労働時