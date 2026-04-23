RAN（MAZZEL） ８人組ボーイズダンスボーカルグループ、MAZZEL（マーゼル）のRANが23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔2』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。【写真】MAZZEL・RAN、黒スーツ姿で映画『プラダを着た悪魔2』ジャパンプレミアに登場メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演し、2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、世界中の女性たちから“働く女性のバイ