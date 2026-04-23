歌手の高橋洋子さん（59）が、長崎・ハウステンボスで24日に開業する『迎撃要塞都市 ハウステンボス』に先駆けて22日に行われた一夜限りの特別ナイトショーで、『魂のルフラン』と『残酷な天使のテーゼ』を生歌唱し、会場を盛り上げました。ハウステンボスでは、24日から『エヴァンゲリオン』をテーマにした8K ライドアトラクションがグランドオープン。パーク全体を使用したスタンプラリーなどのコラボ企画も実施され、作品の世界