本物のホンダF1「RA273」が「タミヤ」のプラモデル風に「ホンダコレクションホール」（モビリティリゾートもてぎ内／栃木県芳賀郡茂木町）で、2025年3月14日（土）から7月12日（日）の期間中に「タミヤ」とのコラボレーション展示「RA273 60th Anniversary TAMIYAとHondaの世界展」が行われます。「ホンダコレクションホール」は、ホンダの歴史やこれまでの製品を知ることが出来る企業ミュージアムです。常設展示コーナーにはホン