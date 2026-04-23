4月23日（木）放送「ナゼそこ？+ 【人生激変29歳秘境人！都会を捨て“狩り＆機織り㊙江戸時代生活”】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】山の中で0円生活！29歳の若者がなぜ江戸時代の暮らしを？移住の裏には2度の人生激変ドラマが！宮崎県の鬱蒼とした山の中で、令和の時代に「江戸時代の暮らし」を再現する29歳の若者に密着。ある衝撃の出来事をきっかけに埼玉県から移住するも、再び悲劇に見