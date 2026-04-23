よかれと思って贈ったプレゼント。それも「ボロボロで衛生面も心配なキッチン用品の代わりに」と、事前に確認までして用意した一品。それなのに、数年経っても現役なのはボロボロのほう……。そんな状況だったら、どうしてもモヤモヤしてしまいますよね。『ボロボロの包丁を使い続ける義母が理解できません』義実家の包丁がサビていて切れ味も悪く、ボロボロだったため、新品の包丁セットを贈ってから2年。先日、義実家で料理を手