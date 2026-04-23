＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。日本勢は15人が出場する。【写真】ほとんどプール？これが新コースに用意された池です日本時間午後9時15分には1番パー5の第1組で西村優菜が、10番パー4の1組目で佐久間朱莉がスタートし、ともにパー発進を決めた。続いて岩井明愛が同9時27分に1番からコースに飛び出す。昨年の「AIG女子オ