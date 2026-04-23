サウナデートに乱入したまさかつの衝撃的なビキニ姿と、それに対するあさのハイテンションな反応に注目が集まった。【映像】男性アナウンサーの極小ビキニ姿（ミス東大美女の水着姿も）4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10
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