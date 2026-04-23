新潟県佐渡市で4月18日、真野桜まつりの会場で呼びかけられたのは“特殊詐欺”への注意です。 「この佐渡島内でも去年、特殊詐欺が増えている」 去年、2億円を超える特殊詐欺による被害が出た佐渡市。犯行の手口も多様化する中、警察官をかたる詐欺も増えているため、この日は歌で被害防止を呼びかけていました。 【被害防止を呼びかける歌】 「ニセ警察だまされないで 警察はお金を預からない」 【佐渡警察署山口圭太 生活