これまで現職と新人2人のあわせて3人が立候補を表明している新潟県知事選挙。告示まで残り3週間となり、選挙戦に向けた組織の動きが本格化しています。 ■立憲・土田竜吾県議 総合選対発足し政策を協議 4月19日、新潟市中央区のホテルに続々と集まる複数の政党の関係者たち。 【立憲民主党土田竜吾 県議】 「私の感性を総動員して県政を前に進めて行く。県政課題を解決させていく」 県民からの広い支持を集めるべく、無所