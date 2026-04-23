スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「波動ビート」が28日午前10時より登場することが決定した。あわせて収録カード8枚が公開された。【画像】メガジュカイン・メガルカリオなど7枚！『ポケポケ』新パック収録カード「波動ビート」は、「メガジュカインex」「メガルカリオex」のカードに加えて、「シャワーズex」が初登場するほか、闘タイプのポケモンを強化す