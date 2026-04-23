今、新潟市のデパートに北海道のグルメが集結。新潟にいながら北海道の味を堪能できるとあって多くの人でにぎわっています。 4月22日、新潟市中央区の新潟伊勢丹で始まったのが初夏の大北海道展です。 【訪れた人】 「北海道に来たような気分」 今年は第1弾と第2弾に合わせて55店舗が出店し、4店舗が初出店です。中でも人気だったのは、牧草のみを食べて育った牛のミルクを使用したソフトクリームです。 【藤森麻