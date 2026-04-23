◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2026年4月23日エスコンF）楽天先発・滝中瞭太は5回1/3を6安打2失点と踏ん張って今季2勝目（1敗）を手にした。1点を先制してもらった直後の4回、先頭・西川に三塁打を許してここから同点に。2点を勝ち越してもらった6回にも先頭・西川に左前打を打たれ、1死から郡司に適時二塁打を許した場面で降板した。滝中は「点を取ってもらった後に先頭を出してしまったところは反省です」と話し