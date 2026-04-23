新潟県内では直近の感染は確認されていませんが、全国では、はしかの感染者が急増。 4月12日までの1週間の感染者数が56人となっています。 大型連休期間中は帰省や旅行などで人の動きが活発化するため、県は基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。