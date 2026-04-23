セブン-イレブンによりますと、23日朝からシステムトラブルが発生し、一部の店舗で翌日分の商品の発注ができなかったということです。システムは午後2時までに復旧していて、原因は定期的なメンテナンス作業上のトラブルだとしています。最大およそ800店に影響があり、システムが使用できない間は電話で発注するなどの対応をとったということです。セブン-イレブン・ジャパンは、影響があった店舗について、おにぎりやサンドイッチ