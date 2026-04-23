トヨタ自動車は２３日、損害保険大手からの出向者が社内会議の議事録や従業員の氏名、電話番号などの情報を無断で持ち出していたと発表した。情報の内容次第では、個人情報保護法や不正競争防止法に抵触する可能性がある。持ち出しがあった期間は２０１６〜２５年。情報には、組織表や取引先関係者の氏名、電話番号なども含まれていたとしている。トヨタは情報を持ち出した出向者の人数や出向元の企業名を明らかにしていない