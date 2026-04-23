女子プロレスのスターダムは23日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTERinKORAKUEN2026Apr.2」を行った。26日の横浜アリーナ大会で引退する鹿島沙希はIWGP女子王者の朱里と組んで渡辺桃、AZM組と対戦。鹿島の願いで今回の対戦が決定。試合はAZMと鹿島が先発。「よろしくお願いします」と鹿島が握手を求める。受けると、11秒で起死回生が決まり、鹿島が勝利した。しかし、朱里が岡田太郎社長に「もう一回」とお願いすると「