「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が４月１８日、東京・国立代々木競技場第１体育館で行われ、元ＡＫＢ４８で実業家の板野友美（３４）も登場した。板野は２０２１年１月５日にヤクルト・高橋奎二投手と結婚し、同年１０月に第１子長女（４）を出産。現在は自身のブランドを持つなど、社長としての顔でも知られる。今回は、淡いサーモンピンクの透け感ワンピースなどで堂々の