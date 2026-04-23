フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月23日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの日本文学者・ロバート キャンベルが、今社会で起きている権力者の「七転八起」という状況について、疑問を投げかけた。 キャンベル「今日の『カーゴパンツ・ダイアリー』ですが、日本語にいろんな