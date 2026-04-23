大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月23日の放送に評論家の佐高信が出演した。今月、発売した著書『高市早苗の暴走が始まるトランプと統一教会が望んだ首相』にちなみ、高市早苗首相の人物像や、現政権に対するメディアの姿勢などについて語った。 大竹まこと「御本『高市早苗の暴走が始まる トランプと統一教会が望ん