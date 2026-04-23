【モデルプレス＝2026/04/23】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が、テレビ朝日系木曜ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（毎週木曜よる9時〜）の第2話にシークレット出演。あわせて、4月30日放送の第3話にゲスト出演することがわかった。【写真】JUMPメンバー、人気ドラマで一途な男熱演◆鈴木京香主演「未解決の女」警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海