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米１０年債利回りは４．３００％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:45）（日本時間21:45）（%） 米2年債 3.798（0.000） 米10年債4.300（-0.003） 米30年債4.902（-0.002） ドイツ3.008（0.000） 英国4.934（+0.025） カナダ3.476（-0.015） 豪州5.001（+0.044） 日本2.416（+0.024） ※米債以外は10年物