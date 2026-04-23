秋田朝日放送 速報です。秋田市金足鳰崎で建物火災が発生し消防が消火活動を行っています。 消防によりますと２３日午後８時５０分ごろ秋田市金足鳰崎で近くに住む人から「２階建ての住宅が燃えている。火が隣の家にも移りそう」などと消防に通報がありました。 ２３日午後９時２０分現在消防車両１０台が出動していて、消火活動が行わています。いまのところけがをした人はいないということです。