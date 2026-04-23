EU＝ヨーロッパ連合の理事会は、ウクライナへのおよそ16兆円にのぼる巨額融資を正式に承認しました。反対していたハンガリーが方針を変えたことで実現することになりました。EU理事会は23日、ウクライナに今後2年間で900億ユーロ、16兆8000億円を無利子で融資することを正式に承認したと発表しました。融資をめぐっては、去年12月のEU首脳会議で合意したものの、今年1月にロシア産原油のパイプラインが経由地のウクライナで破損し