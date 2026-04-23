EXILEの東京ドーム公演『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜 PERFECT YEAR Special 〜 』が21日、22日の2日間にわたって開催され、豪華メンバーが集結しました。2026年でメジャーデビュー25周年を迎えるEXILE。約3年4か月ぶりに東京ドームでライブを開催しました。公演には2015年に卒業したEXILE MATSUさんたち卒業メンバーも登場し、『Rising Sun』や『道』など数々のヒット曲を含む全31曲をパフォーマンスしました。さらに、B'z