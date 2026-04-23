名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」は初日を終えた。初日1R。G3舞台に戻ってきた北井佑季（36＝神奈川）の初戦は赤板過ぎ2コーナーから先行するも林慶次郎に捲られて3着に終わった。「道中の踏み上げは悪くなかったけど最後の踏み直しが足りなかった」。そう敗因を分析した。ただ、収穫もあった。「久しぶりの9車立てには戸惑いはなかった。初の名古屋バンクもカントが若干きついだけで癖は感じなかった