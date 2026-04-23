2月の衆院選で初当選した自民党の新人議員が23日夜、東京都内のホテルで会合を開き、約60人の同期が参加するグループ「鹿鳴会」を結成した。高市早苗首相（党総裁）も駆け付け「これからも党のため、日本のために頑張ってほしい」と激励した。名称は首相の地元・奈良県の鹿にちなんだ。会長に就任した西條昌良衆院議員によると、新人66人のうち、参院議員経験者を除く62人がグループに参加する。会合には鈴木俊一幹事長や萩生