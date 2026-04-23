「日本ハム２−３楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムは競り負けて３連勝ならず。再び借金１となった。今季初登板の先発・福島は、六回途中８安打３失点で降板。四回に伊藤裕の中前適時打で先制されると、同点の六回には黒川の右前適時打で勝ち越し点を献上し、なお１死満塁とされて降板。２番手の生田目も伊藤光に中前適時打を浴びた。打線は１点を追う四回に清宮幸が中前への同点適時打。２点を追う六回は郡司