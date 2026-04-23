4月23日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第2話が放送された。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！第2話では、陸奥日名子（黒島結菜）が警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係の新係長に就任。部署廃止の危機を免れた鳴海理沙（鈴木京香）たちは心機一転、新たなスタートを切ったのだが…。時を同じくして、都内各所で“警察への挑戦状”が発見される。警察の威信を揺るがしかねない難事件が発生し