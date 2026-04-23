23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円高の5万9220円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては79.77円高。出来高は4206枚となっている。 TOPIX先物期近は3724ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5922