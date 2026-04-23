23日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、2025-26シーズンをもってアウトサイドヒッターの吉村優花（23）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 高知県出身の吉村は順天堂大学を卒業後、2025年にA山形へ入団した。今シーズンはルーキーイヤーながらチームの主力として活躍。SVリーグ女子のレギュラーシӦ