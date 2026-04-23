元“女子高生社長”で知られる実業家の椎木里佳さんが23日、自身のXを更新。国際資格を取得したことを報告した。【写真】国際資格の取得を報告した元女子高生社長・椎木里佳さん椎木さんは「国際モンテッソーリ協会(AMI)の認定資格を取得しました。世界中のモンテッソーリ園で働けることになりました！」と伝えた。同資格は保育・教育に関する国際資格。椎木さんは「きっかけは、SNSや教育熱心な先輩ママたちの発信でした。