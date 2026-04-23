6回のピンチを切り抜け、タッチを交わす楽天・柴田（左）と伊藤光＝エスコンフィールド楽天が競り勝ち、連敗を3で止めた。1―1の六回に黒川と伊藤光の適時打で2点を勝ち越した。滝中が六回途中まで2失点とし、継投で逃げ切った。日本ハムの福島は踏ん張りきれず2季ぶりの黒星。打線もあと一本が出なかった。