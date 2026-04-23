23日のニッポン放送ショウアップナイターで解説を務めた田尾安志氏が、広島・小園海斗の打撃の状態について話した。。昨季首位打者、最高出塁率のタイトルを獲得した小園は23日の試合前まで打率.156と苦しみ、23日のヤクルト戦も最初の2打席は中飛、二ゴロに打ち取られていた。そんな中で、0−2の5回二死二塁の第3打席、先発・高梨裕稔からレフト前に安打を放つと、続く0−2の8回無死走者なしの第4打席は、清水昇が1ボールから