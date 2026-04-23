キャラクターグッズやミニチュアなど、さまざまなジャンルのアイテムが手に入る【ガチャ】には、毎週のように新商品が登場します。どれが出てくるかわからないドキドキ感やコンプリートを狙いたくなるクオリティの高さ・可愛さに、ついつい新作をチェックしてしまう人も多いはず。今回は、そんな数あるカプセルトイの中から、コンプしたくなる「新作キャラグッズ」を紹介します。 ぎゅっと抱きしめる姿が可愛い