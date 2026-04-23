広島のサンドロ・ファビアン外野手（28）が、あす24日にも出場選手登録を抹消されることが判明した。昨季はチームトップ17本塁打を記録した助っ人も、今季はここまで打率・169、2本塁打、4打点。得点圏でも同・167と苦しんでいた。直近では15日の中日戦で安打を放って以降、13打席無安打が続いていた。