ボートレース若松のG3オールレディースは2日目を終えた。柴田百恵の今節初1着が近そうだ。2日目9R、3コースから外マイを選択。「もうちょいだった」と惜しくもインの西村に届かず2着に終わったが、調整面には手応えをつかんでいた。「ペラの方向性が分かって、伸びもいいと思うし全体的にバランス良くなっている。乗りやすい。気候に合わせていいところを探したい」天候が変わる予報の3日目に向けても「しっかり合わせたい」